Sui social continuano i gossip su Gabriela e Giuseppe: si sono lasciati oppure continuano a stare insieme?

Nella nuova edizione di Temptation Island, Gabriela e Giuseppe sono sicuramente tra i concorrenti che hanno catturato maggiormente le attenzioni del pubblico.

Gabriela è finita in tendenza su Twitter durante la seconda puntata a causa dei suoi insulti in dialetto napoletano. Il gossip riguardante la coppia continua a circolare, e adesso è Alessandro Rosica, noto come “l’investigatore social”, a svelare un nuovo retroscena.

Secondo Rosica, Gabriela e Giuseppe avrebbero lasciato insieme il reality show, ma va precisato che gli episodi attualmente in onda sono stati registrati in anticipo. Questo dettaglio alimenta ulteriori speculazioni riguardanti il destino della coppia e ciò che si è visto nel programma.

Rosica ha criticato aspramente Gabriela, definendola “falsa e bugiarda”. Al momento, non ci sono prove concrete su cui basarsi e il pubblico spera in un finale diverso…

Foto: Betti Soldati