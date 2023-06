Una coppia di Temptation Island infiamma gli utenti sui social che commentano le parole di Isabella nei confronti di Manu

La prima puntata di Temptation Island ha già riservato colpi di scena al pubblico di Canale 5. Nel centro dell’attenzione si trovano Isabella e Manu.

Il ragazzo ha spiegato di non sentirsi accettato dalla fidanzata a causa delle loro diverse situazioni economiche. Manu ha spiegato di credere addirittura che Isabella si vergogni di lui e che percepisce che la ragazza continua a sminuirlo nella vita quotidiana a causa del suo modesto lavoro. Si è parlato anche del costo delle case a Milano, che è risaputo siano molto alti.

“io e mio marito viviamo a Milano, guadagniamo 2500 euro in due, abbiamo comprato casa, paghiamo u mutuo, ci siamo pagati il matrimonio e il viaggio di nozze da soli, andiamo a mangiare fuori e ci togliamo i nostri sfizi”, “Temptation Island riapre la polemica sul costo delle case a Milano” hanno twittato alcuni utenti.

“Ma Isabella chi si crede di essere? Ora, perché un ragazzo non ha avuto la sua stessa fortuna, allora è da discriminare per via dei suoi “costumi” non così altolocati come i suoi? Ma ci fa o ci sente?” ha commentato un altro spettatore.

