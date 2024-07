Le nuove affermazioni di Tony fanno arrabbiare il pubblico di Temptation Island: che cosa ha detto nell’ultima puntata?

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island è andato in scena l’ennesimo momento tra Tony e Jenny che ha causato le proteste dei telespettatori soprattutto perché lei ha fatto alcune rivelazioni sul fidanzato. Il ragazzo è di sicuro tra i più discussi di queste edizioni, ma non è tanto il fatto che si sia lasciato andare a commenti decisamente discutibili a dar fastidio al pubblico, quanto piuttosto l’atteggiamento che tiene nei confronti della sua dolce metà come delle donne in generale. Ma cosa avrà mai detto e fatto questa volta? E per quale motivo il pubblico del reality show firmato Fascino sta protestando sempre di più? Non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa è successo.

Temptation Island: le proteste del pubblico per le nuove affermazioni di Tony

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’11 luglio è andata in scena una nuova puntata di Temptation Island che, ancora una volta, ha messo al centro la storia tra Tony e Jenny. E, in particolare, gli atteggiamenti del ragazzo, spesso menefreghisti e talvolta manipolatori.

Lei, preparando una sfilata con le altre ragazze, ha detto: “Per l’abbigliamento lui mi ha fatto sentire sbagliata. Io stamattina volevo mettermi il completo con le fragole però pensavo che era bucherellato, un po’ scollato. Qui sto avendo coraggio di indossare cose che lui reputa sbagliate. Se lui fosse stato qui mi sarei fatta condizionare per non ferirlo“.

La sfilata poi è andata in onda e Tony ha guardato il video, riferendosi a Jenny e ai tentatori in maniera poco ortodossa: “Io voglio proteggerla da questi elementi… i cogli*i non mancano mai. Abbiamo barattato questo, lei per il mio cambiamento non si veste più come prima. Quando andiamo in discoteca mi dà fastidio che lei sta in regia con me e la insultano, dicono ‘fi*a’”.

In molti hanno commentato le parole di Tony in maniera assai poco carina, prendendosela con il suo atteggiamento. C’è chi ne mette in luce le contraddizioni, mentre altri hanno notato che gli altri fidanzati di Temptation gli abbiano praticamente riso in faccia.

E qualcuno si spinge in difesa di Jenny: “Sei bellissima e quello non ti merita per nulla. PENSATI LIBERA“.

Nel frattempo, i retroscena di Temptation Island non si fermano, tanto che a intervenire è direttamente Raffaella Mennoia, autrice del programma.

Ai microfoni di Repubblica, ha confermato: “Alcune coppie sono fake e mentono; l’istinto ti salva, c’è poco da fare. Se una persona è empatica, capisce: separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia”.

Insomma, talvolta ci sono dinamiche che sfuggono anche agli autori… ma alla verità, prima o poi, è difficile sottrarsi!

