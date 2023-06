Valeria Marini condivide sui social il funerale di Silvio Berlusconi

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 giugno 2023, si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi all’interno del Duomo di Milano.

Tra le decine di migliaia di persone presenti che hanno condiviso il dolore della perdita del Cavaliere, non sono mancate personalità della politica, dello sport e dello spettacolo: tutti settori in cui Berlusconi ha sicuramente lasciato il segno con il partito di Forza Italia, le numerosissime vittorie con il Milan e naturalmente la fondazione delle reti Mediaset.

Tra loro c’era Valeria Marini, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video della cerimonia funebre, scrivendo “Grazie Silvio”.

Inevitabilmente non sono mancati i commenti e non tutti hanno notato che Valeria ha taggato nel post “Mediaset”, “Silvio Berlusconi” e il suo motto “Baci Stellari”.

“Ma riuscirai a non riprendere qualcosa con il cellulare? Anche ad un funerale con il cellulare a riprendere non lo trovo carino”, “Brava Valeria, dimostri sempre grande cuore. Una preghiera per il nostro

Silvio” hanno commentato alcuni utenti.

Foto: Kikapress