Fiorello scherza in diretta sulla conduzione del Festival di Sanremo e Amadeus interviene con dei messaggi audio esilaranti

Nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, Fiorello ha commentato in modo ironico una notizia secondo cui Giorgia Meloni avrebbe espresso il desiderio di vederlo come nuovo conduttore del Festival di Sanremo, al posto di Amadeus.

Il noto showman siciliano ha letto una citazione dal giornale Domani che riporta tale notizia, scherzando sulla questione e facendo riferimento alle voci che circolano sugli eventuali nuovi volti della televisione pubblica.

Fiorello ha mostrato un fotomontaggio di Amadeus nei panni di Che Guevara con il motto “Hasta Sanremo sempre” e si è definito sarcasticamente il “nuovo Pino Insegno”. Ha continuato scherzando con Amadeus e dicendo che è arrivato il momento per lui di andare a casa.

L’amico “Ciuri”, nel frattempo, ha mandato dei messaggi vocali a Fiorello che sono stati trasmessi in diretta, in cui entrambi si sono divertiti a giocare con battute sarcastiche, e con Amadeus che ha minacciato di protestare in Piazza Colombo, insieme al movimento operaio.

Foto: Kikapress