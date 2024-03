Ai Miami Open, Jannik Sinner non riesce a smettere di ridere dopo aver colpito il suo fisioterapista proprio lì: cosa è successo.

Il mondo dello sport è spesso teatro di momenti esilaranti e imprevedibili, che riescono a catturare l’attenzione del pubblico e diventano virali sui social. Uno di questi episodi è avvenuto durante l’incontro di tennis tra Jannik Sinner e Christopher O’Connell ai Miami Open, quando il giocatore italiano si è reso protagonista di una scena da comicità surreale che ha coinvolto suo malgrado il suo fisioterapista. In un momento apparentemente ordinario durante una sessione di gioco, in risposta a un servizio dell’avversario il tennista ha involontariamente colpito il suo terapeuta con una pallata che sembrava essere ben mirata, scatenando un’ondata di risate contagiose che ha reso difficile per entrambi recuperare la compostezza. Ma dove l’avrà colpito? E, soprattutto, come avrà reagito il campione altoatesino?

Jannik Sinner colpisce il fisioterapista durante il match e scoppia a ridere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il match degli ottavi dei Miami Open, Jannik Sinner è scoppiato a ridere a crepapelle dopo aver colpito il suo fisioterapista Giacomo Naldi.

Una pallina tirata dal tennista altoatesino in risposta a un servizio del suo avversario Christopher O’Connell, in realtà, ha colpito l’uomo proprio lì, nel basso ventre.

La deviazione è stata talmente surreale da passare tra il muretto e la ringhiera, beccando per dritto il povero fisioterapista, che si è piegato in due dal dolore. Sinner, in tutta risposta, si è avvicinato all’uomo per scusarsi ma non ha saputo trattenere le risate per via del fortuito incidente.

Il fisioterapista, da parte sua, si è coperto la testa con l’asciugamano e nel giro di qualche minuto tutto è tornato alla normalità.

Tanto che Jannik ci ha anche scherzato alla fine del match, vinto: “Il servizio era dentro. Con il telaio la palla è andata dritta verso di lui in un punto davvero importante per gli esseri umani“.

Il buon cuore di Sinner colpisce tutti: cosa fa durante la partita per aiutare uno spettatore che si è sentito male

Quello del fisioterapista non è il primo episodio curioso in una partita di Sinner che, durante i Miami Open, accortosi che uno spettatore presente sugli spalti si era sentito male, gli ha fatto avere acqua, asciugamani e ghiaccio, spendendosi in prima persona per farglieli arrivare direttamente da quelli che aveva a bordocampo.

