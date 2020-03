Harry Potter, i tuoi vecchi libri possono valere fino a 150mila dollari

Da lunedì 16 marzo va in onda su Italia 1 la saga completa di Harry Potter, sapete che alcuni vecchi libri valgono una fortuna? Uno è stato battuto all’asta per 150mila dollari, ecco il bizzarro motivo

Libri di Harry Potter, record mondiale: 152mila dollari di valore

La quarantena forzata ci impone di passare le giornate in smart working oppure ad oziare ascoltando musica, macinando serie tv o leggendo libri (oppure giocare con i bambini): da lunedì 16 marzo su Italia 1 va in onda la maratona di Harry Potter dal primo all’ultimo capitolo. Un’ottima occasione anche per rispolverare i vecchi libri, che – forse può interessarvi – valgono una vera fortuna.

Fino ad ora il record era di circa 80mila dollari per una copia de “La pietra filosofale” appartenuta a Bryony Evens direttore dell’agenzia letteraria Christopher Little: fu il primo a credere nell’idea di J.K. Rowling che per gratitudine gli scrisse una dolcissima dedica dal valore altissimo.

“A Bryony, la persona più importante che abbia mai incontrato in una fila per l’autografo e la prima persona ad aver visto del potenziale in Harry Potter. Un enorme grazie. JK Rowling”.

Quanto valgono oggi i libri di Harry Potter? Parecchio!

Quasi al doppio, però, è stata venduta un’altra prima edizione che conteneva alcuni errori grammaticali e l’autrice era citata come Joanne Rowling. Oltre al nome diverso, troviamo a pag. 53 la ripetizione di “1 bacchetta magica” nella lista degli strumenti necessari al maghetto con gli occhiali e l’ortografia errata di “Philospher’s” nella copertina inferiore.

Controllate anche voi i vecchi libri di Harry Potter che avete a casa, magari negli scatoloni in cantina con tutte le vostre cose da adolescenti… Alcuni hanno un valore stimato molto interessante e sono stati venduti su ebay per quasi 7mila euro… E no, non stiamo affatto parlando di magia!

Foto@Kikapress