Morgan fa discutere per quello che ha combinato a X Factor nei confronti di un altro giudice e collega artista: Fedez. Alcune frasi pronunciate dall’ex leader dei Bluvertigo nei confronti del marito di Chiara Ferragni, infatti, hanno causato un po’ di malumori tra i telespettatori del programma, che sembrano essersi schierati in massa dalla parte di Federico. Ma cosa avrà mai combinato Morgan? Cosa avrà detto di tanto terribile?

X Factor: Morgan e quella frase su Fedez che fa arrabbiare i fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A X Factor, Morgan a un certo punto ha fatto un commento su Fedez decisamente fuori luogo, dicendo a Federico: “sei troppo depresso per essere psicologo”.

Il motivo? Qualche tempo fa Francesca Michielin ha fatto una gaffe su Ivan Graziani sul palco di X Factor, parlandone con Colapesce e Di Martino come se fosse ancora vivo, anche se è morto nel 1997. Morgan ha infierito su quella gaffe, per la quale la Michielin è stata bersagliata anche da Striscia, dicendo “C’è Ivan Graziani di là”. Da lì se l’è presa con Fedez che gli ha detto: “Madonna Morgan, ma basta, Marco, basta…”

Una frase, quella di Morgan, che ha fatto arrabbiare moltissimo i telespettatori, soprattutto in virtù del fatto che Fedez ha più volte ammesso in passato di essere stato affetto da problemi di benessere mentale, soprattutto in riferimento alla depressione.

I commenti dei telespettatori dopo l’exploit di Morgan

Tanto è vero che in molti hanno commentato a riguardo. Tra un “Fedez se non sbrocca stasera non sbrocca più, povera anima” e un “Ma che schifo, come si permette, certe cose superano il limite“, c’è chi coglie nel segno, dicendo: “Mi dispiace però, la battuta a Fedez sulla depressione non la posso accettare, è una cosa pubblica e risaputa“.

Oppure: “Morgan è Morgan, direte. Bisogna aspettarsi di tutto da Morgan, direte. E avete ragione. Ma vi giuro che difficilmente in vita mia ho provato una sensazione di squallore e schifo come quella che ho provato quando ha detto a Fedez ‘sei troppo depresso per farmi da psicologo‘”.

La reazione di Federico e Francesca Michielin dopo le battute pungenti di Morgan: cosa è spuntato sui social dopo la puntata

Ma non è tutto. Fedez non ha reagito alla battutaccia di Morgan durante la diretta di X Factor, nella quale è riuscito a far quasi piangere Francesca Michielin, oltre a fare quel commento fuori luogo sulla sua depressione.

La Michielin, invece – anche lei senza fare ulteriori commenti – ha messo un like a un tweet di Luca Bizzarri, che ha scritto: “Ho visto X factor. Un abbraccio a un’adulta“, taggando appunto la conduttrice del talent show di Sky.

Photo Credits: Kikapress