Chi c’era sotto il costume delle due mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 presentate a Sanremo? Le ipotesi dei telespettatori.

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, sul palco non sono saliti solo i cantanti in gara: tra gli ospiti sono state presentate le mascotte ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli ermellini Tina e Milo. Tuttavia, in giro per la rete i telespettatori hanno cominciato a chiedersi chi in realtà si nascondesse sotto i costumi dei due personaggi, sviluppando alcune interessantissime teorie, alcune delle quali estremamente esilaranti.

Sanremo 2024: sul palco le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha svelato le due mascotte dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Le due mascotte, gli ermellini Tina e Milo, sono il risultato della creatività degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna. La scuola è stata insignita del titolo di vincitrice grazie al contributo artistico del gruppo di quattordicenni composto da Aurora Munizza, Sara Godino, Tommaso Pascuzzi, Francesco Angotti e Federico Barra.

Chi c’era sotto i costumi? Dai Jalisse ad Alba Parietti: le teorie affascinanti del web

Tuttavia, in giro per i social, i telespettatori hanno iniziato a chiedersi chi si nascondesse sotto i costumi dei due personaggi, dando vita a diverse teorie affascinanti e, in alcuni casi, estremamente divertenti.

C’è chi ha ipotizzato che potessero essere dei cantanti costantemente esclusi, scrivendo: “I Jalisse non sanno più come entrare in teatro poverini“. Qualcun altro credeva ad un colpo di scena che non è arrivato: “mi aspettavo Fiorello spuntare fuori da una delle mascotte ho i traumi“.

E ancora, c’è chi ha fatto collegamenti con altri programmi Rai: “Nelle mascotte ci sono i Ricchi e Poveri perché saranno pure usciti dal Cantante Misterioso ma il cantante misterioso non é uscito da loro“. Oppure: “La mascotte a sinistra è troppo esagitata: è Angela la Brunetta“.

C’è chi invece si è immaginato che qualcuno, dopo la stratosferica esibizione di Giorgia, abbia deciso di nascondersi: “Quello che doveva cantare dopo Giorgia si è appena infilato in uno dei due costumi delle mascotte“.

E c’è chi invece pensa ad una celebre assenza di questo festival, immaginandosela imbucata sotto una mascotte: “Alba Parietti ieri sotto il costume dell’alieno di Ghali, oggi sotto una delle mascotte di Milano-Cortina“.

E chi, infine, pensa che ci fossero due cantanti in gara: “Annalisa e Angelina dentro le mascotte degli ermellini“.

Photo credits: Kikapress