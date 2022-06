Giubileo di Platino, il programma degli eventi dal 2 al 5 giugno

Il weekend che si avvicina sarà pregno di eventi in Inghilterra: ecco il programma del Giubileo di Platino e gli appuntamenti della Regina

Oramai il Giubileo di Platino che celebra i 70 anni di regno della Regina Elisabetta è alle porte: il programma dei festeggiamenti è particolarmente ricco e la presenza di Harry e Meghan incuriosirà ancor di più.

Programma del Giubileo di Platino: 2-3 giugno

Si parte giovedì 2 giugno, quando inizierà ufficialmente il weekend più importante dell’anno con la parata del Trooping the Colour, conosciuta anche come Birthday Parade. Inizia alle 11 e vedrà l’esercito spiegato, i militari in uniforme ufficiale, più di 200 cavalli e ancora tanti musicisti e la Royal Air Force che sorvolerà i cieli di Londra mentre la Royal Family si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace.

Il 3 giugno sarà la volta della tradizionale messa nella cattedrale di St. Paul a Londra: alle 11.30 la Great Bell – la più grande campana della Gran Bretagna – suonerà in onore della Regina Elisabetta. Al servizio religioso sono anche attesi Harry e Meghan: proprio questa sarà l’occasione, dopo più di due anni, di rivederli insieme a William e Kate.

Giubileo, cosa succede il 4 e 5 giugno a Londra

Sabato 4 giugno i reali seguiranno le corse dei cavalli, tuttavia pare che la Sovrana abbia deciso di rinunciarvi per festeggiare il primo anno della piccola Lilibet. Poi dalle 19.40 avrà inizio il grande concerto di fronte Buckingham con ospiti internazionali come Andrea Bocelli, Ed Sheeran, Alicia Keys, i Queen e molti altri.

Il 5 giugno, domenica, segnerà il termine dei festeggiamenti del Giubileo di Platino e il programma si chiuderà con il Jubilee Lunch: si tratta di un pranzo per le strade della capitale inglese, con grandi tavolate all’aperto per mangiare tutti insieme.

Dopo pranzo, alle 14.30 avrà luogo la parata del Platinum Jubilee Pageant: la leggendaria carrozza dorata Gold State Coach viene usata per ogni cerimonia di incoronazione dal 1762 e sfilerà intorno a Buckingham Palace per poi terminare il suo viaggio di fronte alla residenza ufficiale della Regina sotto le note di God Save the Queen.

Foto: Kikapress