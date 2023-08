Il principe Harry è stato “umiliato” ed “ignorato” a quell’evento di beneficenza a Singapore? Scopriamo cosa sembra essere successo.

Ennesimo brutto colpo per il Principe Harry, che sarebbe stato praticamente “umiliato” ed “ignorato” durante un recente evento di beneficenza che lo ha portato lontano da casa, a Singapore. Secondo alcuni si tratterebbe della conferma che il suo “status reale” sia definitivamente scomparso. Ma cosa è successo nello specifico?

Il Principe Harry “umiliato” all’evento di Polo a Singapore

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La settimana scorsa, il Duca di Sussex, Harry, si è recato a Singapore. Qui ha preso parte alla Sentebale ISPS Handa Polo Cup, un evento di beneficenza volto a raccogliere fondi tramite lo sport del Polo. L’iniziativa, promossa direttamente, lo ha visto in una delle sue rare apparizioni in solitaria, dato che la moglie ha preferito rimanere in California insieme ai figli, Archie e Lilibet.

Tralasciando la reazione di Meghan Markle alla partenza del marito, però, in molti hanno notato che lo stesso principe Harry sembra essere stato “umiliato” o quantomeno “ignorato” dai presenti.

Il Duca di Sussex, infatti, è stato avvistato mentre si aggirava da solo nelle vicinanze del campo da polo, tanto da apparire del tutto impacciato e incerto su come comportarsi dopo l’evento di beneficenza.

I tabloid d’Oltremanica già parlano di “scomparsa del suo status reale” e quindi dell’aura di visibilità e “invicibilità” data dalla protezione della Corona. Sarà così? Harry dovrà cominciare ad abituarsi ad essere trattato in modo diverso e come tutti gli altri?

Una cosa del genere non era mai avvenuta. Quello che è certo è che l’assenza di Meghan lo indebolisce ulteriormente. Senza la moglie al suo fianco, spesso, Harry appare incerto e non pienamente convinto sul da farsi. Con il suo ritorno in America, cambierà qualcosa?

