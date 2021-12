Preoccupati di perdere la linea durante le festività natalizie? Se camminate in questo modo tonificherete il vostro corpo

Natale è alle porte e con esso le occasioni di cene e stravizi aumentano; ma se camminerete in questo modo, riuscirete a tonificare il corpo e concedervi ugualmente qualche leccornia. Ovviamente non c’è solo la camminata che fa restare in forma, ma questa è decisamente un’attività aerobica adatta a tutti.

Basta camminare in questo modo per tonificarsi in vista delle feste: il trucco

I benefici del camminare sono innumerevoli e ne abbiamo già parlato più volte. Riduce il rischio di malattie cardiache, aumenta la creatività, allunga la vita… ovviamente non parliamo delle camminate da shopping, ma di quelle con un passo un po’ sostenuto.

Ecco quindi che camminare a passo sostenuto aiuta a tonificare il corpo. In base al percorso scelto potremo andare a lavorare con più intensità sui alcuni muscoli: ad esempio camminando in salita lavoreremo molto sui glutei e quadricipiti, ma aumenteremo anche il fiato.

Ecco quindi che non servono pesi o palestre; per iniziare a stare in forma basta uscire e camminare!

